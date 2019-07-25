شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "الفخارية" 33.3% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 33.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 0.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 1.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض المبيعات نتبجة انخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.

وتراجعت الإيرادات إلى 23.5 مليون ريال في الثاني مُقابل إيرادات بلغت 28.9 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 18.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 1.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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