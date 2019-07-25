شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تتوقع جمع 109 ملايين دولار سنويا من رسوم طرق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول اليوم الخميس إن أبوظبي، العاصمة الغنية بالنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتوقع جمع 400 مليون درهم (109 مليون دولار) سنويا من رسوم طرق سيتم تطبيقها فى 15 أكتوبر.

وقالت أبوظبى إنها ستبدأ فى فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتى جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة 5 %.

وقال إبراهيم الحمودى المدير التنفيذى بالوكالة بقطاع النقل البرى فى دائرة النقل بأبوظبى للصحفيين إن الدائرة تتوقع جمع إيرادات بقيمة 400 مليون درهم سنويا من الرسوم الجديدة، ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها.

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وأضاف أن أبوظبى تنفق ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات درهم سنويا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرسوم ستساهم فى تقليل التكدس المرورى.

ومن المقرر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على أربعة جسور تؤدى إلى مدينة أبوظبى.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبى التجارى إن الرسوم ستشكل "مصدرا جديدا للإيرادات لصالح الكيانات التى ترتبط بالحكومة وستدعم إنفاقها على النقل والبنية التحتية".

وأبوظبى هى ثانى إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة التى تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبى التى طبقت نظام "سالك" فى عام 2007.