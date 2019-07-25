شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 25-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25-7-2019، استقرارا ملحوظا، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 658 جنيها للجرام بدون مصنعية.





أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام.عيار 18 سجل 563 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5264 جنيها.أوقية الذهب 1426 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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