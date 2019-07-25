شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مشروع "نيوم" السعودى ينطلق مع بدء أعمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية العمل فى مشروع نيوم الذى أطلقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بتكلفة تقدر بـ 500 مليار دولار.

وقالت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم، الخميس، إن مشروع نيوم الذى يتم فى شمال غرب السعودية يعد بأن يكون الجزء الأكثر حداثة فى المملكة، حيث ستقام منتجعات حديثة وتستخدم فيه التقنيات الذكية التى تديرها الروبوتات.

ووصفت بلومبرج نيوم بأنه الركيزة الأكثر جرأة للتحول الاجتماعى والاقتصادى الذى شهد حتى الآن نجاحات ومؤجلات أيضا. ومنذ الإعلان عن هذا المشروع الهائل من قبل ولى العهد السعودى فى عام 2017، كان السؤال هو ما إذا كان سيصبح حقيقة واقعة.

وأكد التقرير أن المنطقة تحتوى على سواحل خلابة لم تمسها أيد تتحرك فيها الأمواج فوق المياه الفيروزية، وتلوح فى الأفق الجبال البركانية أرجوانية اللون فوق البحر الأحمر. وتشمل المواقع التاريخية الوادى الذى يعتقد أن النبى موسى عليه السلام هبط فيه عندما عبر من مصر.

ونزل عمال البناء إلى البلدات الصغيرة بالفعل وبدأ بعض أعمال البناء. وتم افتتاح مطار خليج نيوم الصغير للرحلات التجارية الشهر الماضى، وكان العمال يقومون بنقل معدات البناء على طول الطريق.

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ونقلت بلومبرج عن أحد الموظفين العاملين فى المشروع قوله إن هذه الرؤية ليست على الورق فقط، فهى تحدث الآن.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال فى مقابلة مع بلومبرج فى أكتوبر 2017 إنه بحلول عام 2030 ستساهم نيوم بحوالى 100 مليار دولار من الناتج الاقتصادى للمملكة.

وبحسب ما أوضح التقرير، فإن اسم نيوم مكون من جزئين الأول من كلمة neo بالإنجليزية والتى تعنى جديد بينما يرمز حرف m إلى كلمة مستقبل، لتعنى مستقبل جيد. وسيكون هناك حوالى 12 مدينة بجوار البحر فى نيوم ومدن أخرى فى الأودية والجبال. وقال الأمير فى مقابلة أخرى بعد عام إنه سيكون هناك منطقة صناعية وميناء ضخم وعدة مطارات.

وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه المشروع، قال التقرير إن من بينها جذب السائحين إلى منطقة بعيدة عن المنتجعات الموجودة بالفعل مثل شرم الشيخ.