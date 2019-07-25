شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم تقارير شركات قبل اجتماع المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، مع صدور تقارير قوية من شركات روش لصناعة الأدوية وإيه.بى إنبيف لصناعة الجعة وإل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة، وذلك قبل قرار البنك المركزى الأوروبى المرتقب بخصوص أسعار الفائدة.

ومن شبه المؤكد أن البنك المركزى الأوروبى سيقدم على مزيد من التيسير للسياسة النقدية اليوم الخميس، لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان سيتمهل فى تحركاته على مدى عدة أشهر أم سيتخذ خطوة كبيرة مرة واحدة.

وصعد سهم انهاوزر بوش إنبيف أكبر شركة لصناعة الجعة فى العالم 3.7 % بعدما فاقت نتائجها الفصلية التوقعات بدعم من أسرع وتيرة نمو لمبيعات البيرة فى خمس سنوات.

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وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 1.1%، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، بينما زاد سهم نوكيا لصناعة معدات شبكات الاتصالات بعد إعلانها عن ارتفاع مفاجئ فى أرباح الربع الثاني.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 %.

وساعدت أسهم السلع الفاخرة المؤشر الرئيسى لبورصة باريس على الصعود 0.7% محققا أداء أفضل من السوق الأوروبية.

وتقدمت أسهم إل.في.إم.إتش وهيرمس وكيرينج بنسب تراوحت بين 0.7 % و2.2 %، فى حين صعدت أسهم مونكلير المنتجة للسترات نحو4%.