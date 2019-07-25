شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ياسر جابر رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة وخدمة المواطنين بوزارة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرار رقم 1759 لسنة 2019، بتعيين ياسر جابر شاكر رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين بوزارة التجارة والصناعة، كما تم تعيين محمود أحمد عبد المجيد رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون مكتب الوزير. كما شمل القرار الصادر فى 20 يوليو الجارى، تعيين سحر حسن حسنى الشيخة، رئيسا للإدارة المركزية للإحصاء والتوثيق بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات. Advertisements

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