شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13553 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 16602 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.