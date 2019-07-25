شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.50 دولار للبرميل 56.30 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 63.50 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.30 دولار للبرميل. وذكرت تقارير اعلامية عالمية اليوم الخميس، أن أسعار النفط شهدت فى الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكى حوالى 11 مليون برميل بجانب التوترات التى تشهدها منقطة الشرق الأوسط. Advertisements كما جاءت أسعار النفط مدعومة بإتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها من ضمنها روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" استمرار اتفاق خفض الإمدادات النفطية حتي شهر مارس المقبل.

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