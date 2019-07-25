شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى : أسعار الذهب عيار 24 بنحو 172.06 ريال أي $45.87 دولار. سعر الذهب عيار 22 بنحو 157.72 ريال أي $42.05 دولار. اسعار الذهب عيار 21 بنحو 150.56 ريال أي $40.14 دولار. اسعار الذهب عيار 18 بنحو 129.05 ريال أي $34.41 دولار. Advertisements سعر الذهب عيار 14 بنحو 100.37 ريال أي $26.76 دولار. سعر الذهب عيار 12 بنحو 86.03 ريال أي $22.94 دولار. اسعار أوقية الذهب بنحو 5,351 ريال أي $1,427 دولار. اسعار جنيه الذهب بنحو 1,204 ريال أي $321.13 دولار. اسعار كيلو الذهب بنحو 172,060 ريال أي $45,875 دولار.

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