الان تتابع السعودية: على المستوردين العالميين للطاقة تأمين شحناتهم عبر مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: دعا وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الخميس جميع المستوردين العالميين إلى تأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. وأعرب الفالح عن قلقه من الوضع في مضيق هرمز. وعبر عن أمله في زيادة طاقة خط أنابيب شرق-غرب إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال عامين وقال أن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة وأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حد كبير.

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