شكرا لقرائتكم خبر عن المانجو المسك شبيهة العويس.. خالى بالك من الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المانجو أكثر أصناف الفواكه روجا خلال فترة الصيف وتتعدد أنواعها وتتشابه فيما بينها فى المذاق واللون والحجم، وأكثر الأصناف روجا وإقبالا من قبل المستهلكين خلال هذا الموسم هي العويس وهى أغلى الأنواع حيث يتراوح سعرها بين 20 – 30 جنيها للكيلو .

ونظرا للإقبال الشديد على المانجو العويس، وارتفاع ثمنها مقارنة بالأصناف الأخرى فهناك طرق مبتكرة للغش فيها، حيث إنها تتشابه من حيث الحجم والشكل مع صنف آخر وهو المسك، حيث إن الكثير لا يعرف التفرقة بينهما إلا بعد أن يتذوقها، ويلجأ عدد من التجار لبيعها لأنها أرخص بكثير من العويس حيث يتراوح سعرها بين 10- 15 جنيها للكيلو.



مانجو المسك

وللتفرقة بين الصنفين أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى تصريح لليوم السابع أن المانجو المسك عندما تنضج يتحول لون القشرة تدريجيا إلى الإحمرار ولكن عندما تكون فى مراحل النضج المبكرة فإنها تشبه المانجو العويس، مشيرا إلى أن المسك سميت بهذا الاسم نظرا لرائحتها القوية، وأن المانجو العويس أيضا رائحتها قوية ولكنها تأتى بلونين فقط الأخضر والأصفر ولا يظهر بها اللون الأحمر، مؤكدا أنها أكثر أنواع المانجو روجا فى مصر.

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المانجو المسك