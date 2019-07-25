شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. "التخطيط" تعلن حصاد مرحلة البناء للمشروعات المنفذة خلال 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الانتهاء من تنفيذ 1590 مشروعا بتكلفة 395 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى- تنفيذ 413 مشروعا بتكلفة 82 مليار جنيه خلال الربع الثالث- 335 مليار جنيه لمشروعات قطاعى البترول والكهرباء.. و 38 مليارا للإسكان- 2.71 مليار جنيه لقطاعى التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى- تنفيذ 5 مشروعات بمحافظة سوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتكلفة 39.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث- أسيوط على رأس محافظات مصر بكثرة المشروعات التنموية بها بـ 40 مشروع وتكلفة 1.59 مليار جنيه- الجيزة تتصدر القائمة بارتفاع التكاليف بـ 9.6 مليار جنيه ل 10 مشروعات

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، تقريرًا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من العام 2018/2019 التسعة أشهر الأولى منه تحت عنوان "حصاد مرحلة البناء" فى كافة القطاعات، وذلك استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخرًا من مؤشرات قطاعى الرى والنقل عن الربع الثالث من العام ذاته.

وأكدت الوزارة، فى تقريرها حرصها الشديد على رصد ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة، موضحة أن هذا التقرير يعكس حرص الحكومة على إعلاء مبدأ شفافية متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تلتزم بتنفيذها سنوياً، كما يوثق فى الوقت ذاته حجم الجهود التى بذلتها الحكومة والانجازات التى وصلت إليها جراء تلك الجهود فى تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة وتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة تسعى دائماً إلى إيلاء المشروعات والبرامج التى تهتم بالمواطن أعلى درجات الأهمية وتضعها على رأس أولويات الخطط التنموية مضيفة أن إصدار كل تلك التقارير والمؤشرات يأتى فى إطار مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية التى لطالما نادت بها الحكومة المصرية وذلك بدعم من القيادة السياسية.

وحول مؤشرات حصاد مرحلة البناء، ذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، أن الدولة استطاعت الانتهاء التام من تنفيذ 1590 مشروعا بتكلفة كلية بلغت 395 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018/2019، وذلك بمعدل 18 مشروعاً يومياً، مضيفا أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث فقط من العام المالى بلغ 413 مشروعا بتكلفة 82.01 مليار جنيه.

واستعرض التقرير، المشروعات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالى 18/2019 والتسعة أشهر الأولى منه وفقاً للقطاعات، حيث استهل التقرير ما تم فى مجال الطاقة، وذلك بالانتهاء من تنفيذ 82 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 63,5 مليار جنيه، لتصل نسبة قطاع البترول منها 75% بعدد خمسة مشروعات بتكلفة بلغت 47.558 مليار جنيه خلال الربع الثالث لتصبح بذلك عدد المشروعات المنفذة للقطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 12 مشروع، بتكلفة بلغت 266.798 مليار جنيه، وقطاع الكهرباء بنسبة 25% بعدد 77 مشروعاً بتكلفة بلغت 15.97 مليار جنيه خلال الربع الثالث لتصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 192 مشروع بتكلفة بلغت 68.23 مليار جنيه.

وشملت مشروعات الربع الثالث لقطاعى البترول والكهرباء، توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 334 ألف وحدة سكنية، وإحلال الغاز الطبيعى محل 6 مليون إسطوانة غاز، وتوفير 549 ألف عداد مسبق الدفع، وإضافة 527 كم لشبكة الكهرباء، وتحويل 168 كم من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

وفيما يخص القطاعات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ذكر تقرير وزارة التخطيط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 56 مشروعا بتكلفة كلية بلغت 15.219 مليار جنيه لقطاع الإسكان خلال الربع الثالث، لتصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 216 مشروعا بتكلفة 38.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة بلغت 783.9 مليون جنيه فى الربع الثالث و22 مشروعا عن التسعة أشهر بتكلفة بلغت 10.45 مليار جنيه، حيث تضمنت مشروعات القطاعين وفقاً للتقرير عن الربع الثالث إنشاء 22,5 ألف وحدة سكنية، وتطوير 3 مناطق عشوائية و702 سوق عشوائي، وإضافة 406 كم لشبكة الصرف الصحي، وتجديد وصيانة 980 كم من شبكة السكك الحديدية، وكهربة إشارات بأطوال 6 كم، وتطوير 20 مزلقاناً بنظام التحكم الآلى.

وفيما يخص مجال الأمن المائى، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 76 مشروع باستثمارات بلغت 757.2 مليون جنيه بقطاع الرى خلال الربع الثالث لتصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 201 مشروع بتكلفة 1.75 مليار جنيه وضمت مشروعات الربع الثالث تغطية ترع ومصارف وحماية شواطئ بأطوال 11كم، وتطوير 16 مأخذ ومسقى وحفر وتطوير 35 بئراً وخزان أرضى وفرت 7,5 مليار م3 من المياه يستفيد منها 60 ألف فدان، وتطوير شبكات الرى لحوالى 4,2 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات صرف مغطى لحوالى 18,5 ألف فدان.

وتابع التقرير، استعراض المشروعات التى نفذتها الحكومة، لافتاً إلى قطاعات التعليم والثقافة والاثار والأزهر الشريف حيث تم الانتهاء من تنفيذ 130 مشروع بالتربية والتعليم بتكلفة كلية بلغت 768.4 مليون جنيه فى الربع الثالث من العام المنتهى 2018/2019، و 426 مشروع بتكلفة 2.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، فضلاً عن، الانتهاء من تنفيذ مشروعين بتكلفة بلغت 41.4 مليون جنيه فيما يخص قطاع التعليم العالى بالربع الثالث وتسعة مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، إلى جانب الانتهاء من ثلاثة مشروعات بتكلفة 145 مليون جنيه خلال الربع الثالث لقطاع الاثار وعشرة مشروعات بتكلفة 217 مليون جنيه خلال التسعة أشهر.

علاوة على، تنفيذ 9 مشروعات لقطاع الثقافة بتكلفة بلغت 169 مليون جنيه خلال الربع الثالث لتصل بذلك عدد المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018/2019 حوالى 14 مشروع بتكلفة 265 مليون جنيه.

كما ذكر التقرير، أنه تم الانتهاء من تطوير 25 معهداً أزهرياً بتكلفة بلغت 179.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث لتصبح عدد المشروعات المنفذة له خلال التسعة أشهر 42 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه وتضمنت مشروعات تلك القطاعات وفقاً للتقرير عن الربع الثالث من العام المالى المنتهى، إنشاء 1739 فصل جديد، وتوفير 308 ألف جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة، وتزويد 1111 مدرسة ثانوى بشبكات الإنترنت الداخلية والفايبر، إلى جانب إنشاء مدرسة جديدة للتعليم اليابانى كما تم إنشاء امتداد مبنى العناية المركزة بمستشفيات جامعة قناة السويس بتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة سوهاج بتكلفة 1,4 مليون جنيه، وكذا إفتتاح 7 قصور ثقافة جديدة.

كما تناول التقرير المشروعات الخاصة بقطاعات المالية والتجارة والصناعة حيث تم تنفيذ مشروع ترميم وصيانة ورفع كفاءة 15 مقر لمأموريات الضرائب العقارية بتكلفة بلغت 6.3 مليون جنيه لقطاع المالية عن الربع الثالث لتصبح إجمالى المشروعات المنفذة للقطاع عن التسعة أشهر33 مشروع بتكلفة 52 مليون جنيه، وفيما يخص المشروعات المنفذة لقطاع التجارة والصناعة ذكر التقرير تنفيذ سبعة مشروعات بتكلفة 115.55 مليون جنيه خلال الربع الثالث لتصل المشروعات المنفذة خلال التسعة أشهر 8 مشروعات بتكلفة 118 مليون جنيه.

كما تضمن التقرير تطوير عدد 5 محاكم بتكلفة مليون جنيه تقريبا.

وحول برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 5 مشروعات فى محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 39.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المنتهى ليصبح إجمالى المشروعات المنتهية خلال التسعة أشهر من العام 2018/2019 حوالى 12 مشروع بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن توزيع المشروعات التى تم تنفيذها خلال الربع الثالث، وفقاً للمحافظات جاء كالتالى لتحظى محافظة أسيوط على رأس المحافظات من حيث عدد المشروعات، بإجمالى 40 مشروع بتكلفة 1.59 مليار جنيه، جاءت بعدها محافظة أسوان بعدد 37 مشروع بتكلفة 2.34 مليار جنيه ثم البحيرة بعدد 27 مشروع بإجمالى تكلفة 388.2 مليون جنيه، تليها محافظة سوهاج بعدد 26 مشروع بتكلفة 457.46 مليون جنيه والفيوم والإسكندرية بعدد 24 و20 مشروع لكلاً منهما، على التوالى، بتكلفة 244.7 مليون جنيه و 322.4 مليون جنيه.

ووفقاً للتقرير، سجلت محافظة الجيزة أعلى تكلفة بإجمالى 10 مشروعات بتكلفة 9.688 مليار جنيه، والقاهرة بعدد 21 مشروع وتكلفة 5.729 مليار جنيه، والبحر الأحمر بعدد 12 مشروع بتكلفة 2.620 مليار جنيه، تلتها محافظة القليوبية بـ 19 مشروع بتكلفة 2.32 مليار جنيه، ثم دمياط بتسعة مشروعات وتكلفة 1.88 مليار جنيه، والشرقية بتكلفة 1.545 مليار جنيه لعدد 20 مشروع.

فيما جاءت محافظتى، بنى سويف ومطروح بعدد مشروعات سبعة وتسعة مشروعات لكل منهما بتكلفة بلغت 864.6 مليون جنيه و 279.1 مليون جنيه، بالترتيب، كما أضاف التقرير، أن عدد المشروعات المشتركة بين المحافظات بلغ 11 مشروعا، بتكلفة بلغت 50.613 مليار جنيه.

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