شكرا لقرائتكم خبر عن توتال تخطط لبيع أصول بخمسة مليارات دولار وأرباحها تتراجع فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال اليوم الخميس إنها ستبيع أصولا بقيمة نحو خمسة مليارات دولار معظمها فى أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع المنبع، مع سعيها للتركيز على مشاريع ذات مستوى منخفض لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات يمكنها تحمل أسعار النفط المنخفضة.

وأعلنت الشركة انخفاض صافى الربح المعدل بنسبة 19% فى الربع الثانى إلى 2.9 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو ما عزته إلى مزيج من العوامل غير المواتية فى السوق.

وتشمل تلك العوامل نزول أسعار النفط مقارنة مع الربع الثانى من 2018، متراجعة 7%، والانخفاض الحاد لأسعار الغاز وهبوط هوامش أنشطتها التكريرية.

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وقال باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لتوتال "تظل الأسواق متقلبة مع بلوغ متوسط سعر برنت 69 دولارا للبرميل فى الربع الثاني، بزيادة 9% مقارنة مع الربع السابق، لكن أسعار الغاز الطبيعى انخفضت 36% فى أوروبا و26 % فى آسيا".

وقالت الشركة، التى نفذت سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوسع لاسيما فى سوق الغاز والكهرباء تحت رئاسة بويان، إنها تعد لمستقبلها من خلال التركيز على موطن قوتها الأساسى فى قطاع الغاز وأنشطة المياه العميقة.

وذكرت توتال فى بيان أن هذه الاستراتيجية سيكملها التخارج من أصول لا تحقق تعادلا بين الإيرادات والمصروفات إلا عند أسعار مرتفعة للنفط والغاز، مثل بيع أصول ناضجة فى بحر الشمال بالمملكة المتحدة فى الآونة الأخيرة لأصول.

وقال بويان "سياسة الإدارة النشطة للمحفظة ستستمر مع بيع أصول بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة 2019-2020، والأغلبية تأتى من الاستكشاف والإنتاج".