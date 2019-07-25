شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يعلن مؤشرات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا صحفيا، يوم الاثنين المقبل، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة ومؤشرات الفقر لعام 2017/2018، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

يعد مسح الدخل والانفاق والاستهلاك، من أهم المسوح التى يجريها الجهاز كل سنتين ويهتم به كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، نظرا لما يتضمنة من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والانفاق لدى المواطنين.