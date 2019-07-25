شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تقفز 11 مركزاً في تصنيف قائمة FORTUNE 500 لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجاز جديد تضيفه هواوي لسلسلة نجاحتها العالمية

أعلنت هواوي العالمية عن تقدمها للمركز ال 61 في قائمة FORTUNE 500 لعام 2019، حيث قفزت هواوي 11 مركزاً مقارنة بتصنيفها بالقائمة في العام الماضي وصعوداً 68 مركز مقارنة بتصنيفها في عام 2017، وبذلك تستمر هواوي لتحقيق انجاز جديد ينضم لسلسلة نجاحتها العالمية.

تعد قائمة Fortune 500 هي الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم قياس أداء الشركات والمؤسسات العالمية حسب إيراداتها وأرباحها في العام. يُعتبر تصنيف قائمة FORTUNE 500 مؤشر هام ودقيق للشركات التي تقيم نقاط القوي الخاصة بها، حجمها ومعدل التنافسية مع باقي الشركات بالأسواق العالمية، كما أن التصنيف يعد مؤشر اقتصادي بين الشركات العاملة بالأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة الهامة صرح السيد "ريتشارد يو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، "يعد نجاحنا المستمر في الصعود بمركزنا في تصنيف قائمة FORTUNE 500 انجاز جديد لسلسة نجاحات الشركة التي حققتها في عام 2019."

Advertisements

وأضاف "يو"، " حرصنا على تقديم أحدث التكنولوجيا لمستهلكي هواوي مع التركيز والاهتمام الكبير الذي نوليه لتوفير منتجات مبتكرة من خلال التزامنا بالاستثمار في قطاع البحث والتطوير مكننا من الاستمرارية في تحقيق العديد من النجاحات حول العالم."

نجحت هواوي في الصعود للمركز ال 61 بجدارة بعد أن ارتفعت عائداتها بنسبة 22% وتحقيق تغير بنسبة 27.5% في أرباحها القائمة على أساس سنوي، حيث أن إصرار هواوي على تحقيق نجاحات عدة يأتي بعيداً عن تحقيق المكاسب.

والجدير بالذكر، أن هواوي احتلت المركز ال 47 في قائمة BrandZ لأعلي قيمة ل 100 علامة تجارية بالعالم. يكمن سر نجاح هواوي في تصميم المنتجات المبتكرة والمتطورة مثل نظام الكاميرا المتطور في سلسلة P30 والتكنولوجيا المبتكرة التي قدمتها هواوي في هاتف Mate X، بالإضافة الي هاتف هواوي المنتظر Mate 20X 5G.