شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الآسيوى للاستثمار: نسعى لإنشاء مشروعات استثمارية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دى جى بانديان نائب رئيس مجلس ادارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون عمليات الاستثمار، إن البنك يسعى حالياً لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرية، الذي يعد أحد أهم أسواق الاستثمار الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف خلال لقاء، نظمته وزارة الصناعة والتجارة، أن البنك يضم في عضويته 97 دولة عضواً من بينهما مصر حيث تستحوذ الصين على أكبر حصة فى البنك، تليها الهند وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يبلغ رأسمال البنك 100 مليار دولار ويقع مقرة الرئيسي بالعاصمة الصينية بكين .

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وتناول اللقاء مشروعات البنك الحالية بالسوق المصرية، وعدد من المشروعات والبرامج التمويلية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها، أن اللقاء استعرض خطة الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وإمكانيات قيام البنك بتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة لترفيق المناطق الصناعية وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري باعتبار مصر أول دولة يقوم البنك بتمويل مشروعات بها من خارج القارة الآسيوية، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية مصر على خريطة الاستثمار العالمي.