نيسان تقرر شطب 12.5 ألف وظيفة

جدة - عمرو شويل طوكيو - الخليج 365:

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان موتور” اليوم الخميس اعتزامها شطب 12.5 ألف وظيفة بحلول 2023 في

الوقت الذي تعرضت فيه الشركة لسلسلة من الفضائح والمشكلات.

كانت تقارير إعلامية ذكرت أول أمس الثلاثاء أن نيسان تعتزم شطب 5200 وظيفة، على الأقل، في مختلف دول العالم بهدف تحسين الأداء، إلى جانب الخطة التي تم إعلانها في أيار/مايو الماضي لشطب 4800 وظيفة وتطوير محفظة الشركة من طرز السيارات وزيادة مبيعاتها المحدودة في الولايات المتحدة.

ويذكر أن “نيسان” تواجه ضغوطا لإنعاش نشاطها في أعقاب سلسلة الفضائح التي تعرضت لها، إلى جانب اعتقال رئيسها السابق “كارلوس غصن” بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان في العام الماضي مما أدى إلى توترات حادة في علاقة “نيسان” بحليفتها الفرنسية “رينو”.