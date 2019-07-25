شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: شراكة صينية سعودية لإقامة مجمع صناعى لإنتاج الألومنيوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية تعتزم إنشاء مجمع صناعى متخصص لصناعة الألومنيوم في مصر بالشراكة مع مجموعة عجلان السعودية وذلك على مساحة 6 ملايين متر .

ونظمت الوزارة لقاء مع وانج جيان الرئيس التنفيذي لمجموعة هانجزاو جنجياج الصينية ومحمد بن عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان السعودية وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

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وقالت الوزارة إن اللقاء قد تناول رغبة المجموعة الصينية فى إقامة هذا المشروع الإستراتيجى والذى سيتم إنشاؤه على 4 مراحل تشمل مصنع ألومنيا، مصهر ألومنيوم، مصنع صودا كاوية بالإضافة إلى محطتى تحلية مياه وكهرباء.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا المصنع يمثل إضافة صناعية كبيرة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط حيث تصل الطاقة الإنتاجية للألومنيوم فى منطقة الشرق الأوسط حالياً حوالى 1.2 مليون طن بينما يبلغ حجم الطلب حوالى 10 ملايين طن .

وأشارت إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمجموعة الصينية لإقامة هذا المشروع على أرض مصر سواء من خلال توفير مساحة الأرض اللازمة ومتطلبات التصنيع فضلاً عن البنية التحتية اللازمة من إمدادات الغاز الطبيعى والمياه والكهرباء وموانئ الشحن وغيرها من المرافق اللازمة للمشروع .