شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بمنطقة أبوالوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بمنطقة أبوالوفا جنوب الأحياء، ضمن مشروع متكامل مكون من سوق تجارى وحضانات ووحدة صحية لخدمة المواطنين بالمنطقة.

وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بالجيزة، ومسئولي الإدارة الصحية بالمدينة، والدكتورة فايزه سليمان، مدير عام الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالجيزة، ومسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

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وقال رئيس الجهاز: تم إنشاء الوحدة الصحية على مساحة 684.5م2 و تكلفة قدرها نحو 7.5 مليون جنيه، ويشمل مبنى الوحدة الصحية على دور أرضى بمساحة 283م2، والدور الأول بمساحة 290م2، وغرف السطح بمساحة 45م2، ومسطح مكشوف لخدمة المعاقين بمساحة 35م2، مشيراً إلى أن الوحدة الصحية تم تجهيزها على أعلى مستوى ومتوافر بها أحدث الأجهزة وفريق طبي مدرَّب.

وأضاف رئيس الجهاز أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات الطبية في مجال التطعيمات والخدمات الوقائية للأطفال ومتابعة صحة الطفل، وهي مكونة من عيادة لخدمة طب الأسرة والتنظيم، وغرفة للعلاج الطبيعي، وغرفة للطوارئ وسيتم عمل الإسعافات الأولية للحالات الطارئة وتحويلها للمستشفى إذا استدعى الأمر ومعمل للتحاليل.