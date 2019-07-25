شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يقرر تعليق العروض والطلبات المسجلة على سهم آسيك للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على سهم آسيك للتعدين- أسكوم، خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الخميس.

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وحققت شركة آسيك للتعدين، صافى خسائر خلال الربع الأول بلغ 10.55 مليون جنيه مقابل 13.98 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 24.5%.

وارتفعت إيرادات شركة آسيك للتعدين، خلال الربع الأول وسجلت 271.2 مليون جنيه، مقابل 234.9 مليون جنيه بالربع المقارن.