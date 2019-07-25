ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك .
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحا 29.240 نقطة ليصل إلى مستوى 6076.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.60% رابحاً 40.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6702.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% رابحاً عدد 11.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4847.71 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 92 مليون سهم بقيمة 20.1 مليون دينار كويتى عبر 4225 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%.
وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه الإعادة بنسبة 9.92%، ثم أسمنت الهلال بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم وربة كبيتل بنسبة 10%، ثم شركة ريم بنسبة 5.40%.
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