شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسرا 51.95 نقطة ليصل إلى مستوى 8733.79 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.36% خاسرا 13.64 نقطة ليصل إلى مستوى 3783.26 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 25.1 مليون سهم بقيمة 532 مليون ريال، وارتفعت أسهم 56 شركة، فيما تراجعت 98 شركة. Advertisements وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.28%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%. وجاء سهم "سبكيم العالمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.06%، ثم سويكورب وابل ريت بنسبة 2.81%، ثم جبل عمر بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "ساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم الراجحى بنسبة 2.39%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.32%.

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