شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى أسعار المواشى.. والكيلو الحى يبدأ من 54 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسواق المواشي والعجول انخفاضا كبيرا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي في موسم الأضاحي وهو ما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم في الأسواق في الوقت الحالي.
وتبدأ أسعار العجول البقري القائم حاليا من 54 جنيها وحتى 60 جنيها للكيلو، وذلك مقابل 60 و65 جنيها في العام الماضي، وبالنسبة للعجول الجاموسي فيتراوح السعر بين 48 وحتى 55 جنيها للكيلو مقابل 50 إلى 58 جنيها للكيلو العام الماضي في حين انخفض سعر الخرفان ليتراوح بين 61 - 70 جنيها حسب النوع بينما كانت العام الماضي بين 68 - 75 جنيها للكيلو.
والجدير بالذكر أن نقابة الفلاحين أعلنت عن طرح عجول بقرى تزن من 350 إلى 400 كيلو بسعر 47 جنيها لكيلو اللحم القائم، بجميع فروع النقابة بالمحافظات تيسيرا على المواطنين ومنعا للاحتكار، مؤكدة أن الأضاحى هذا العام أرخص من العام الماضى بنسبة 10%.
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