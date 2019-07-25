شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد مع ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية وأدفانتست يتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن ارتفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين قبيل قرارات بشأن السياسة النقدية تصدر عن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ومن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.22 % إلى 21756.55 نقطة بعد أن لامس مستوى 21823.07 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو.

ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على مزيد من التيسير للسياسة النقدية اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو.

وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات الرقائق 20.2% بعد أن أظهرت أرباح الشركة المعلنة في اليوم السابق أن تراجع مبيعاتها في الفترة من أبريل إلى يونيو لم يكن بالحدة التي كان يُخشى منها في السابق بفضل طلب مطرد يرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول والذكاء الصناعي.

وتلقت بقية أسهم التكنولوجيا الدعم بعد أن سجلت نظيراتها الأمريكية مكاسب أثناء الليل مما دفع المؤشرين ناسداك وستاندرد آند بورز 500 للارتفاع إلى مستويات قياسية.

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وارتفع سهم سومكو المصنعة لمنتجات أشباه الموصلات 2.44% وزاد سهم روم لصناعة المكونات الإلكترونية 1.03% فيما تقدم سهم طوكيو إلكترون 3.63 %.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، ذو الثقل في السوق، 1.8% بعد أن قالت تقارير إعلامية إن من المتوقع أن تعلن الشركة العملاقة عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوقها رؤية الذي يركز على التكنولوجيا.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% ليغلق عند 1577.85 نقطة.

ومن بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو البالغ عددها 33، أغلق 19 مؤشرا على ارتفاع.