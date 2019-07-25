شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحا 14.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2860.29 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 154.3 مليون سهم محققة ما قيمته 136.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2111 صفقة ل29 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقر سهمين.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.10%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.54%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.92%.