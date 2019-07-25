"لو عاوز تكون قائد متميز"..7 شروط للتقدم لتدريبات "القيادة للتميز الحكومى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التخطيط، فى استقبال طلبات الترشح للدفعة الثانية من البرنامج التدريبى "القيادة للتميز الحكومى"، والذي يتم بالتعاون بينها وبين الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن فى إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وحددت الوزارة، 7 شروط لتمكن الموظف من التقديم والاشتراك فى تلك الدفعة بالبرنامج التدريبى المعلن، تمثلت تلك الشروط فى: 1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية. 2- أن يكون المتقدم من شريحة الإدارات العليا أو الوسطى بالجهاز الإدارى لدولة، من المثبتين أو المتعاقدين.3- ألا يقل سن المتقدم عن 30 عاما، وألا يزيد عن 45 عاما. 4- أن يكون لدى المتقدم خبرة 5 سنوات كحد أدنى.5- أن يتم ترشيح المتقدم من قبل الوزير المختص. 6- أن يجتاز المتقدم اختبار آيلتس IELTS للغة الإنجليزية، بمجموع 6 درجات على الأقل، أو ما يكافئها فى امتحان "TOEFL".7- أن يجتاز المتقدم عدد من الاختبارات، التيى يتم عقدها، وهى: 2- أن يكون المتقدم من شريحة الإدارات العليا أو الوسطى بالجهاز الإدارى لدولة، من المثبتين أو المتعاقدين.3- ألا يقل سن المتقدم عن 30 عاما، وألا يزيد عن 45 عاما. 4- أن يكون لدى المتقدم خبرة 5 سنوات كحد أدنى.5- أن يتم ترشيح المتقدم من قبل الوزير المختص. 6- أن يجتاز المتقدم اختبار آيلتس IELTS للغة الإنجليزية، بمجموع 6 درجات على الأقل، أو ما يكافئها فى امتحان "TOEFL".7- أن يجتاز المتقدم عدد من الاختبارات، التيى يتم عقدها، وهى: Advertisements - اختبار للمعلومات العامة "تاريخ الوطن، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية". - اختبارات مهارية تتعلق باتخاذ القرار والعمل تحت ضغط وآلية التواصل والتأثير فى الآخرين. - اختبارات السمات الشخصية، مثل: "نموذج DISC، ونموذج السمات الخمس الرئيسية". - اختبارات قياسات نفسية psychometric.

وقد أتاحت وزارة التخطيط إمكانية التقدم لهذا البرنامج التدريبى "القيادة للتميز الحكومى"، من خلال هذا الرابط " وقد أتاحت وزارة التخطيط إمكانية التقدم لهذا البرنامج التدريبى "القيادة للتميز الحكومى"، من خلال هذا الرابط "

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