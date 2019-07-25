شكرا لقرائتكم خبر عن هل أسعار اللحوم سترتفع خلال عيد الأضحى..شعبة القصابين تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، أن هناك حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار كافة أنواع اللحوم فى الأسواق، خاصة أسواق القاهرة الكبرى.
وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجاريه بالقاهرة، أن أسعار اللحوم مستقرة داخل الاسواق وذلك بالرغم من زيادة الاقبال عليها قبل موسم عيد الاضحى ، مشيرا الى ان وفرة الانتاج ساهمت بشكل كبير فى ثبات الاسعار .
أضاف وهبة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللحوم الضأن تراوح أسعارها بين 120 – 150، فيما تراوح أسعار اللحوم الكندوز بين 110 – 140 جنيها وذلك بحسب المنطقة.
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