- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير وبفجوة سعرية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث انهى التداول عند مستوى 0.119 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة باليوم السابق له، كما انهى السهم تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 0.1 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.14 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.12 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.