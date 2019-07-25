شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير وبفجوة سعرية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث انهى التداول عند مستوى 0.119 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة باليوم السابق له، كما انهى السهم تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 0.1 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.14 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط