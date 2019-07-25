شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 0.933 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويقترب السهم حاليا من مقاومته عند 0.96 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.03 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.92 وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد