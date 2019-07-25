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شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يرتفع لهدفه السعري الثاني المتوقع -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الثاني والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير وهو مستوى 0.84 درهم، حيث اغلق عند مستوى 0.839 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته الحالي عند 0.84 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.93 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.82 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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