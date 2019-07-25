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شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 0.604 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.592 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.61 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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