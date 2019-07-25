شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء عند مستوى 1.17 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1.05 درهم، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 1.45 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 1.35 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.15 وبين مستوى المقاومة هو 1.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد