شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 0.99 درهم، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0.95 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم كمستوى اول ثم 1.25 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 1.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد