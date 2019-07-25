شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4.30 درهم، فقد تمكن السهم من ارتفاع ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 4.37 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع يشهد السهم المزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4.60 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.32 وبين مستوى المقاومة هو 4.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد