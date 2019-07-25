شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يتداول في قناة صاعدة -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2.13 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في عام، ويتداول السهم حاليا في قناة صاعدة على المدى المتوسط، مما يدعم رؤيتنا الفنية بمزيد من الارتفاع في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 2.25 درهم كمستوى اول ثم 2.40 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.07 وبين مستوى المقاومة هو 2.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد