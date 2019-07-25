شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 3.30 درهم، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 3.50 درهم، مقتربا من اعلى مستوى يحققه السهم في أسبوع، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 3.85 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.40 وبين مستوى المقاومة هو 3.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد