شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.426 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.41 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 0.465 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.41 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.42 وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد