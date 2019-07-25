شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية : نتابع مع الشعب توافر السلع بالأسواق وضبط أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة تتابع بشكل يومى حركة التداول داخل الأسواق المختلفة، وذلك من أجل الرقابة على الأسعار بما يخدم المستهلك والمواطن المصرى.

وأضاف العربى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جميع الشعب تناقش بشكل يومى احتياجات المناطق المختلفة فى المحافظة، كما انها تنسق فيما بين اتجار وبعضهما من أجل تغطية جميع المناطق، والتأكد من وجود كميات مناسبة لكل منطقة على حدا وذلك للتأكد من عدم نفس اى من السلع حتى لا يؤدى الى رفع اسعارها فى الأسواق .

وأشاد العربى بقطاع الخضروات والفاكهة، مؤكدا أن أسعار الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية جميعها تشهد استقرارا فى الأسعار، مشيرا إلى أن باقى الشعب تقوم بنفس الدور وتراعى المستهلك.