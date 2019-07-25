شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة : تقييم مستمر لأداء مكاتبنا فى الخارج لضمان جودة أدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة ستقوم بمراجعة ملف المكاتب الخارجية ومتابعة أدائها، وتقييمها بشكل مستمر، وذلك لضمان أدائها لدورها على الوجه الأمثل وتحقيق الهدف المرجو من تواجدها في الدول بالخارج بما يساهم فى جذب مزيد من السياحة الى مصر.

وشدد فى تصريحات خاصة، على أهمية عمل المكاتب السياحية الخارجية للهيئة في الترويج والتسويق لمصر، حيث تتولى فتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة أعداد السائحين منها.

وأشار يوسف ، إلى أن الهيئة تعمل من وقت لآخر بتقييم الأدوات الحديثة التى تستخدمها فى الترويج ومدى جدواها، لافتا إلى أن أهم عامل تقييمى للجهود هو ارتفاع معدلات الحركة السياحية ، قائلا "فنحن بعد أن نقوم بأى نشاط من الأنشطة تجاه سوق بعينة نبدأ فى مراقبة هذا السوق فى الأشهر التالية وما إذا تمت تعاقدات بصورة معينة أو أن هناك جنسيات بعينها ارتفعت.