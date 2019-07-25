«غرفة رأس الخيمة» تبحث التعاون مع سلوفينيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع أوتو بونجار تنيك، سفير جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيئة الأعمال لدى الجانبين، وفرص التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص.

واستعرض محمد النعيمي صورة متكاملة عن مختلف المقومات التي تمتلكها رأس الخيمة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها غرفة رأس الخيمة لأعضائها، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار.

وحول استضافة إمارة رأس الخيمة للمعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل، ومؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي ديسمبر/‏ كانون الأول المقبل، أكد النعيمي أهمية مشاركة سلوفينيا، وضرورة تعزيز التعاون بما يتناسب واستراتيجية رأس الخيمة في التنمية المستدامة لقطاع الأعمال، والحرص على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سفير سلوفينيا إن رأس الخيمة تعد من إحدى أهم المدن الصاعدة في المجال الاقتصادي، موضحاً أن هناك العديد من المميزات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص لدى الطرفين للتعاون من خلالها.

(وام)