ارتفاع أرباح «فيزا» خلال الربع الثالث بمقدار الثلث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «فيزا» الأمريكية لخدمات بطاقات الدفع الإلكتروني أول أمس الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بمقدار الثلث تقريباً إلى 3.1 مليار دولار.

جاءت القفزة في حجم التعاملات التي نفذتها شركة «فيزا» بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما أدى إلى زيادة إيراداتها بنسبة 11% إلى 5.8 مليار دولار.

ورغم أن نتائج الشركة الأمريكية فاقت التوقعات، تراجع سعر سهمها في التعاملات الأمريكية الثلاثاء، ورغم ذلك فإن مستوى سعر سهم «فيزا» حالياً يزيد بنسبة 37% تقريباً على مستواه منذ عام.

يذكر أن «فيزا» مثل الشركات المنافسة مثل «ماستر كارد» و«أمريكان إكسبريس» تحقق إيراداتها من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها عن التعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المتنوعة.

وساهم نمو الإنفاق الاستهلاكي وزيادة حجم التسوق عبر الإنترنت في السوق الأمريكية إلى زيادة أرباح «فيزا» في الفترة الأخيرة. (د ب أ)