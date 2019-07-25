شكرا لقرائتكم خبر عن القدس مهد الأديان حاضرة في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة
يركز المفهوم التعبيري لجناح دولة فلسطين في «إكسبو 2020 دبي»، على مدينة القدس بهويتها الفلسطينية، وبوصفها مهداً للأديان للعالم أجمع، وعبر رؤية مستقبلية واعدة باعتبار التصميم جسراً بين الأزمنة، يعبر عن الحضارة الفلسطينية من خلال امتزاج ماضيها، وحاضرها، ومستقبلها، وسيقام الجناح الفلسطيني على أرض مساحتها 1250 متراً مربعاً في جناح الفرص، وتحديداً بين جناحي الإمارات والسعودية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تواصلاً فعالاً بحكم هذا الموقع الاستراتيجي.
وسيركز الجناح أيضاً على الترويج للحضارة الفلسطينية وتراثها، وثقافتها، إلى جانب إقامة معرض ترويجي يسلط الضوء على قصص النجاح والقطاعات ذات الإمكانات العالية في فلسطين، إضافة إلى الترويج للقدس وإبرازها عاصمة لدولة فلسطين، إلى جانب الترويج للاستثمار.
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