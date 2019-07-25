شكرا لقرائتكم خبر عن مصفاة الدقم تنجز 25% من مشروع بمليارات الدولارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، أول أمس الثلاثاء، إن الشركة العمانية استكملت ما يزيد على 25% من مشروع بستة مليارات دولار سيكون قادراً على معالجة 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام عند الانتهاء منه.
ويدير مصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، ويقع على مساحة 900 هكتار في منطقة الدقم الصناعية بسلطنة عمان. ونقلت إذاعة الوصال المحلية عن الرئيس التنفيذي سالم بن سيف الهذيلي قوله: إن الشركة ستجري اختبار تشغيل بنهاية 2021، وأضاف أن المشروع تموله 29 مؤسسة مالية من 31 دولة. ومنطقة الدقم الصناعية أكبر مشروع اقتصادي منفرد في سلطنة عمان، وتأتي في إطار جهود البلاد لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط. (رويترز)
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