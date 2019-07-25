زخم السيولة يواصل التحليق بالأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية مسيرتها الخضراء، أمس، في ظل دخول أجنبي ومؤسساتي قوي على «العقار»، و«البنوك»، بصورة رئيسية، إلى جانب أسهم القطاعات الأخرى، وسط استمرار زخم السيولة.

ضخ الأجانب 103 ملايين درهم في السوقين كمحصلة شراء، وكذلك المحافظ الاستثمارية بصافي استثمار 113 مليون درهم محصلة شرائية.

وبلغت السيولة في السوقين 613.5 مليون درهم، منها 383.5 مليون درهم في دبي، و230 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 405 ملايين سهم، توزعت بواقع 300 مليون سهم في دبي، و105 ملايين سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات، وجاء ذلك من خلال 6865 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.82% عند مستوى 2855.74 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والاستثمار والنقل والسلع والبنوك والخدمات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.58% مع صعود «إعمار العقارية» 1.17%، و«إعمار مولز» 3.4%، و«الاتحاد العقارية» 0.84%، و«داماك» 5.88%، و«ديار» 0.9%.

وزاد قطاع البنوك 0.2% مع نمو سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.43%، فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وصعد قطاع الاستثمار 1.62% مع صعود «سوق دبي المالي» 7.56%، و«شعاع كابيتال» 2.08%، مع استقرار «دبي للاستثمار».

وارتفع قطاع النقل أكثر من 1% بعد ارتفاع سهم «أرامكس» 1.63%، و«الخليج للملاحة» 1.25%، مع استقرار «العربية للطيران».

من جانبه، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع 0.25% عند مستوى 5343.86 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.08% بفعل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.56%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وزاد قطاع العقار 1.3% مع استمرار النشاط على «الدار» بنسبة 1.3%، و«رأس الخيمة العقارية 1.11%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.68% مدعوماً ب «إشراق» 2.16%، مع استقرار الواحة كابيتال.

وزاد قطاع الطاقة 3.09% مع دخول ملحوظ على»دانة غاز«، ما رفع السهم» 5.05%، و«طاقة» 3.38%. وفي المقابل انخفض سهم «اتصالات» 0.34%، متأثراً بجني الأرباح.

وبلغت التداولات على «إعمار العقارية» 58.3 مليون درهم، مغلقاً عند 5.21 درهم، تلاه سهم «أرامكس»، بسيولة بقيمة 50 مليون درهم، وأغلق عند 4.37 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 40 مليون درهم، وزاد بنسبة 3.32% إلى 0.933 درهم.

وفي سوق أبوظبي، استقطب «أبوظبي التجاري»سيولة بقيمة 41.13 مليون درهم، مغلقاً عند 9 دراهم، تلاه سهم «دانة غاز» 40.4 مليون درهم، وأغلق عند 1.04 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة قدرها 40 مليون درهم، وأقفل عند 4.91 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات في سوق دبي، جاء في المقدمة سهم «السلام السودان»، وصعد 10.38% مغلقاً عند 1.17 درهم، وفي المقابل، تصدر الانخفاضات سهم «أجليتي» بنزوله 9.58% عند 5.76 درهم.

وسجل سهم «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 15% مغلقاً عند 2.07 درهم، في المقابل، اقتصرت الانخفاضات على ثلاثة أسهم وفي مقدمتها «بنك رأس الخيمة»، ونزل 1.05% إلى 4.7 درهم.

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 103 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 103 ملايين درهم محصلة بيع، منها 14.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و35.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و53.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «أرامكس»، و«جي إف إتش»، و«إعمار العقارية»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«ديار»، و«سوق دبي المالي»، و«داماك».

وكثفت المحافظ الاستثمارية بدورها عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 113.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 69.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و44.46 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 113.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 69.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و44.46 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.