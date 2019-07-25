أرباح «نور بنك» قياسية بنمو 29% إلى 410 ملايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق «نور بنك»، أرباحاً صافية قياسية بقيمة 410 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2019، بزيادة قدرها 29% على الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة كذلك بنسبة 11% على صافي الأرباح المحققة في العام 2017 بأكمله.

وارتفعت أيضاً إيرادات البنك، الناتجة عن الأداء المتنوع على صعيد خطوط الأعمال، بنسبة 7% في النصف الأول من العام 2019، تماشياً مع خطط البنك الموضوعة للنمو في العام 2019، حيث أسهم الدخل المحقق من صافي أنشطة التمويل والاستثمار، إضافة إلى الدخل غير الممول، فيها، بينما أسهمت الإدارة الصارمة للمصروفات والتكاليف في تقييد نمو التكاليف بنسبة 2% فقط، لتتحسن بذلك نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 33.5%.

وحقق البنك عائدات سنوية على حقوق المساهمين بنسبة 16.1%، وعزز ارتفاع إجمالي قيمة الموجودات بنسبة 4% من النمو الإجمالي للبنك بشكل عام، في حين زادت تمويلات العملاء بنسبة 5%، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11%، مُقارنة بالنصف الأول من العام 2018.

وحافظ المركز المالي للبنك على متانته، مع تحسن جودة الموجودات ونسب السيولة ورأس المال القوي. وارتفعت نسبة التمويل مُنخفض القيمة إلى 4.3%، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 1.9%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2%، وسجلت نسبة الشريحة الأولى من الأسهم العادية 11.5% وبتحسن بنسبة 1.1%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وقال جون أيوسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «تُعزى النتائج القياسية للنصف الأول من عام 2019 إلى متانة مركزنا المالي، والأداء القوي على مستوى كافة قطاعات الأعمال، بينما أسهمت إدارتنا المنضبطة للتكاليف وتراجع تكاليف انخفاض القيمة في الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل كبير. كما يشير استقرار نسبة التمويلات منخفضة القيمة والتغطية العالية للمخصصات إلى تحسن مستوى جودة دفتر تمويل البنك».

وأضاف أيوسيفيديس: «أسهم تركيزنا المستمر على الارتقاء بالرقمنة، بتحقيق هذه النتائج المالية الاستثنائية خلال النصف الأول من هذا العام».