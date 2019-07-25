شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تغرّم «فيسبوك» 5 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الأربعاء، غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار على شركة «فيسبوك» بسبب انتهاك الخصوصيات، في تسوية تلزم أكبر موقع في العالم للتواصل الاجتماعي ب«وضع قيود جديدة وتعديل هيكلية الشركة».

وذكرت اللجنة، أن الغرامة هي الأكبر التي تفرض على أي شركة بسبب انتهاكها خصوصية المستهلكين وإحدى أكبر الغرامات التي تقدرها الحكومة الأمريكية لأي انتهاك.

وقال رئيس اللجنة جو سيمونز بعد القرار الذي أدى إلى انقسام في اللجنة مع اعتبار اثنين من أعضائها أن الغرامة غير كافية: «بالرغم من الوعود المتكررة لمليارات المستخدمين في العالم بأنها قادرة على السيطرة على الكشف عن معلوماتهم لجهات أخرى، فقد قوضت «فيسبوك» خيارات المستهلكين». (أ ف ب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تغرّم «فيسبوك» 5 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.