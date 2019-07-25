تعاون مع «واي-ترايب باكستان» لتطوير «أورينت إكسبرس»

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أعلنت «دو»، دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «واي-ترايب باكستان إل دي آي»، التابعة لمجموعة «إتش بي إنترناشيونال إنفستمنت»، بهدف تنفيذ وتطوير البنية التحتية ل «أورينت إكسبرس»، منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تربط باكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل دور شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في المشروع الرائد على مستوى المنطقة من خلال توفير البنية التحتية لبناء محطة رئيسية في الدولة تكون بمثابة مركز لعمليات منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية الجديدة إلى جانب توفير تقنيات الاتصال التي يحتاج إليها المشروع. وسيساهم هذا التعاون في ترسيخ العلاقات الإماراتية- الباكستانية، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاتصال.

وستتمكن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل هذا الكابل البحري من توسيع منظومات منصة داتا مينا، ومركز الإمارات لتبادل الإنترنت وتزويد أنظمة الكابلات الأخرى بخدمات الاتصال عبر المنطقة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تماشياً مع إيماننا بأهمية توفير خدمات الاتصال للجميع باعتبارها حاجة أساسية للإنسان في العصر الحديث، نسعى في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى لعب دور محوري في تعزيز تطور وتقدم مجتمعات المنطقة بالاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالنظر إلى حقيقة أن دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لجمهورية باكستان الإسلامية، فإن التعاون في مجال تطوير منظومة الكابلات البحرية «أورينت اكسبرس» سيسهم بلا شك في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الصديقين».