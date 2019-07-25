الصين تستورد 300 مليار متر مكعب من الغاز عبر أنابيب من آسيا الوسطى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة البترول الوطنية الصينية: إن الصين استوردت 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب بين الصين ودول آسيا الوسطى وخطوط الأنابيب بين الصين وميانمار منذ تشغيلها، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأربعاء. وباعتبارهما عنصرين رئيسيين لخطوط نقل الطاقة في شمال غربي الصين وجنوب غربيها، استوردت الصين عن طريقهما 51.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2018، ارتفاعاً من 15.3 مليار متر مكعب في عام 2011.

وتشير التقديرات إلى أن 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يمكن أن تحل محل نحو 399 مليون طن من الفحم، وهو ما يساعد على خفض انبعاث 426 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون و 6.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت.

وقالت الشركة: إن أعمال الإنشاء والتشغيل لخطوط الأنابيب، باعتبارها مشاريع مهمة تربط البنية التحتية في ظل مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، أوجدت ما يقرب من 10 آلاف وظيفة وعززت تطوير صناعة البترول في الدول المشاركة. (د ب أ)