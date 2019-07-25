3 % نمو مكاسب «الشارقة الإسلامي» إلى 291 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن النصف الأول لهذا العام بلغت 290.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، وبزيادة قدرها 3%، كما بلغ إجمالي أصول المصرف حوالي 44.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول لهذا العام ليستقر عند نفس مستوى نهاية العام السابق.

بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 24.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2018 بارتفاع قدرة 593.8 مليون درهم وبنسبة 2.5%. فيما استمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.0 مليار درهم أي ما يعادل 20.4% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مستوى الأمان والثقة بالمصرف.

وعلى جانب المطلوبات، ارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 28.2 مليار درهم مقارنة ب 26.4 مليار درهم في نهاية عام 2018 بزيادة قدرها 1.8 مليار درهم. وعلى صعيد أرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 660.7 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام مقارنة ب 524.2 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 136.5 مليون درهم.

وارتفع معدل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10.7% في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة ب 9.36% في نهاية ديسمبر 2018، كما ارتفع معدل العائد السنوي على متوسط إجمالي الموجودات إلى 1.31% في نهاية النصف الأول من 2019. ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية النصف الأول من العام الحالي 5.5 مليار درهم، والتي تمثل 12.43% من إجمالي موجودات المصرف، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.23%.

وقام مصرف الشارقة الإسلامي في بداية شهر يوليو الجاري بإصدار حزمة جديدة من صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار، حيث لاقت عملية الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين في كل من سنغافورة وهونج كونج ولندن.