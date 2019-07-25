«إعمار العقارية» الأنشط بـ 58.3 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً جديداً بنسبة 0.82% عند مستوى 2855.74 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والاستثمار والنقل والسلع والبنوك والخدمات.

شهد السوق تداول 300 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 383.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4509 صفقات، وجرى تداول أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 7 شركات.

وبلغت التداولات على «إعمار العقارية» 58.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.17% مغلقاً عند 5.21 درهم، تلاه سهم «أرامكس»، بسيولة بقيمة 50 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.63% إلى 4.37 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 40 مليون درهم، وزاد بنسبة 3.32% إلى 0.933 درهم.

على صعيد الارتفاعات، جاء في المقدمة سهم «السلام السودان»، بارتفاعه 10.38% مغلقاً عند 1.17 درهم، تلاه سهم «سوق دبي المالي» الذي أغلق مرتفعاً 7.56% عند 0.839 درهم، ثم سهم «داماك» وزاد بنسبة 5.88% ليغلق عند 0.99 درهم.

وفي المقابل، تصدر الانخفاضات سهم «أجليتي» بنزوله 9.58% عند 5.76 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، وهبط بنسبة 2.83% إلى 0.48 درهم، ثم سهم «اكتتاب»، وتراجع 2.13% إلى 0.184 درهم.